Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Зрители американского телеканала Fox News посмеялись над оговоркой вице-президента США Камалы Харрис, заявившей о стратегическом партнерстве Вашингтона с КНДР. Своим мнением они поделились в комментариях под видео телеканала.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как говорится, никогда не выбирайте вице-президента умнее вас. Для Байдена это довольно низкая планка, и она доказывает это на регулярной основе», — заявил один из пользователей.

Другой зритель добавил, что сам президент США Джо Байден не знает, в какой стране находится, и ужаснулся, что Харрис когда-нибудь может возглавить американский Белый дом. Часть пользователей испытала чувство стыда и позора перед Южной Кореей, о чем высказалась в комментариях.

«Какого черта? Она там была на экскурсии и до сих пор понятия не имеет, кто наш союзник?», — вопрошает пользователь Candice Miller.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис находится с официальным визитом в Южной Корее. В ходе поездки она собирается посетить демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей, чего не делали американские чиновники такого ранга с апреля 2017 года.