Макеевка, ДНР, 30 сентября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Киевские боевики произвели обстрел снарядами натовского калибра (155 мм) города Макеевки в ДНР. Об этом 30 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мемориал подвигу шахтёров Макеевки

Обстрел со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 04:15 мск. Четыре снаряда калибром 155 мм были выпущены со стороны населённого пункта Орловка по Червоногвардейскому району города Макеевка. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Червоногвардейский район расположен на западе Макеевки, на востоке района находится Донецкая кольцевая автодорога. Сам город является городом-спутником столицы ДНР, Донецка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими карателями городов Донецка и Макеевка.