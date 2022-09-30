Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Военные США не должны сомневаться в том, что Россия готова отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность. Об этом говорится в официальном заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами», — заявили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что прямое столкновение ядерных сверхдержав чревато катастрофическими последствиями. Также дипломаты осудили обвинения США в адрес России о якобы планах по применению ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что необходимо избежать повторения ситуации Карибского кризиса. По его словам, прямое столкновение США и России приведет к ужасным последствиям для всего мира.