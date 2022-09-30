Чарльстон, 30 сентября 2022, 05:29 — REGNUM Расположенный на атлантическом побережье штата Южная Каролина портовый город Чарльстон объявил чрезвычайное положение из-за приближающегося со стороны Флориды урагана «Иэн». Об этом 29 сентября со ссылкой на заявление администрации округа сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что специальные автобусы будут доставлять людей в эвакуационные убежища до 18:00 по местному времени (22:00 мск 30 сентября) «или до тех пор, пока устойчивый ветер не достигнет 30 миль в час (13 м/с)».
В настоящее время вновь усилившийся до урагана первой категории «Иэн» перемещается на северо-восток, в сторону штата Южная Каролина, со скоростью около 17 км/ч. Порывы ветра в зоне его действия достигают 33 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, тропический ураган «Иэн», 28 сентября обрушившийся на побережье американского штата Флорида, довёл число своих жертв до 15 человек.
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