Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил палаточный лагерь на полигоне Радыгино, где проходят боевое слаживание мобилизованные для специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Mil.ru Частичная мобилизация

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На вопросы военнослужащих ответили не только глава региона, но и командующий войсками и силами на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев, военный комиссар по Камчатке Евгений Бортников.

Солодов оценил условия проживания и питания мобилизованных граждан.

Во время боевого слаживания резервисты вспоминают все навыки, приобретённые при прохождении срочной службы — как правильно держать оружие, передвигаться в ограниченном пространстве, метать учебно-имитационные гранаты в пешем порядке. Им преподают основы правил стрельбы, в том числе, в ветреную погоду и оказания первой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, далеко не всех мобилизованных из Якутии резервистов после окончания обучения отправят на территорию, где проходит спецоперация в защиту Донбасса. В этом заверил военный комиссар республики Александр Авдонин.