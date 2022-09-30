Манила, 30 сентября, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Тайфун «Нору», который обрушился на Филиппины 25 сентября, привел к гибели в стране по меньшей мере 12 человек, сообщает на своем сайте Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий (NDRRMC).

Nnvl.noaa.gov Тайфун

Еще 52 человека пострадали, а 6 — числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие затронуло более 911,4 тысячи жителей республики.

Кроме того, более 91,1 тысячи человек покинули свои дома заблаговременно. При этом 47,8 тысячи пребывают в эвакуационных центрах. «Нору» также повредил 45 дорог, 18 мостов, более 50 тысяч домов, из которых оказались полностью уничтожены 6,8 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Метеорологическая служба Вьетнама понизила классификацию тайфуна «Нору» до тропического шторма.

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