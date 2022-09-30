Южно-Сахалинск, 30 сентября, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном доме оставил без крыши над головой 12 семей в селе Углезаводск в Долинском районе Сахалина. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Пожар

Информация о возгорании в жилом многоквартирном доме, расположенном на улице Ленина, поступило в Долинский пожарно-спасательный гарнизон в 05:54 по местному времени (21:54 мск 29 сентября).

Спасатели прибыли на место происшествия через пять минут после получения сообщения о пожаре. В доме к этому времени уже загорелась кровля. Спасатели эвакуировали из здания одного человека. Общая площадь горения составила 300 кв. метров. К ликвидации пожара привлекались 15 человек и четыре единицы спецтехники.

По состоянию на 07:05 (23:05 мск) возгорание было локализовано, пламенем полностью уничтожена крыша дома. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Люди, проживающие в пострадавшем от пожара здании, временно размещены в Доме культуры, где для них организовано горячее питание. Часть погорельцев предпочли отправиться к родственникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приангарье из-за возгорания пауэрбанка были эвакуированы 20 человек.