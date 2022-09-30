Вашингтон, , 05:00 — REGNUM США продолжат переговоры с союзниками по вопросу дальнейшей поставки вооружений киевскому режиму, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки [киевского режима]… и продолжим это делать», — заявил он.

Остин добавил, что рассматриваются вопросы не только поставки оружия и боеприпасов, а также вопросы подготовки киевских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют создать в Германии центр по координации военной помощи киевскому нацистскому режиму. Он будет заниматься подготовкой боевиков, а также управлять поставками оружия.

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