Вашингтон, 30 сентября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. США продолжат переговоры с союзниками по вопросу дальнейшей поставки вооружений киевскому режиму, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки [киевского режима]… и продолжим это делать», — заявил он.

Остин добавил, что рассматриваются вопросы не только поставки оружия и боеприпасов, а также вопросы подготовки киевских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют создать в Германии центр по координации военной помощи киевскому нацистскому режиму. Он будет заниматься подготовкой боевиков, а также управлять поставками оружия.