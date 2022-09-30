Вашингтон, 30 сентября, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Власти США «не будут гадать» по поводу того, кто несет ответственность за случившееся на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил глава Пентагона Ллойд Остин в рамках совместной пресс-конференции с министром обороны Филиппин Хосе Фаустино — младшим.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

Он отметил, что по указанному вопросу существует «множество спекуляций». Руководитель ведомства призвал дождаться окончательных итогов расследования событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о том, что США должны признаться в реализации планов, о которых говорил глава Белого дома Джо Байден, обещавший «покончить» с «Северным потоком — 2».