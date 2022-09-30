Вашингтон, 30 сентября, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Приём новых сотрудников заморозил глава корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг и сократил бюджеты большинства команд. Об этом 29 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

Уточняется, что Цукерберг сделал объявление о переменах в корпорации и о сокращении расходов во время традиционной еженедельной сессии с сотрудниками. По словам Цукерберга, это будет первое крупное сокращение бюджета корпорации со дня её основания. Он уточнил, что будут уменьшены расходы на деятельность большинства команд, работающих в принадлежащих корпорации социальных сетях.

«Я надеялся, что к настоящему времени экономика стабилизируется в более заметной степени. Но, судя по тому, что мы видим, это еще не так, поэтому мы хотим строить планы умеренно», — добавил Цукерберг.

Отмечается, что на фоне этой информации акции корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые уже в начале дня торговались с понижением, упали в цене на 3,7%, если сравнить с данными за 28 сентября. При этом с начала года акции компании подешевели на 60%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продаже Цукербергом своего дома в Сан-Франциско за $31 млн.