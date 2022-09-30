Париж, 30 сентября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден должен дать объяснения в связи с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», написал в своем микроблоге лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Политик указал на беспочвенность обвинений в адрес России, задавшись вопросом, «есть ли у России мотивы противостоять своим же интересам?». Он напомнил, что еще в феврале Джо Байден прилюдно угрожал уничтожить «Северный поток».

Дюпон-Эньян назвал случившееся с газопроводами «беспрецедентным посягательством на суверенитет европейских стран». По его мнению, с государствами Европы обращаются «как с вассалами».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский в социальных сетях поблагодарил США за повреждение «Северного потока» и «Северного потока — 2». Позже он удалил сообщение и назвал свои слова в адрес Соединенных Штатов «личной рабочей гипотезой».