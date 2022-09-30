Лондон, , 04:17 — REGNUM Свидетельство о смерти королевы Великобритании Елизаветы II с указанием причины и времени смерти опубликовал Национальный архив Шотландии. Отсканированный документ был размещён 29 сентября на сайте ведомства.

Королева Великобритании Елизавета II Abuk SABUK

В официальном документе уточняется, что королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Абердиншире в 15:10 по местному времени (17:10 мск). В графе «причина смерти» врач Дуглас Джеймс Аллан Гласс, который отмечен в документе как сертифицирующий зарегистрированный врач общей практики, указал «старость». Это единственная причина смерти, других уточняющих факторов не приводится. Доктор Гласс был личным аптекарем королевы и ее лечащим врачом в Шотландии.

Смерть королевы Елизаветы II зарегистрировала её дочь принцесса Анна. Если исходить из указанного в свидетельстве времени, официальное заявление о смерти британского монарха вышло более, чем через три часа после того, как она умерла.

Напомним, Букингемский дворец объявил о смерти 96-летней королевы Великобритании в 18:30 по местному времени (20:30 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании представили новый королевский шифр. Монограмма состоит из имени и титула нового монарха, Карла III.

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