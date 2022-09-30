Майами, США, , 04:15 — REGNUM Тропический ураган «Иэн», 28 сентября обрушившийся на побережье американского штата Флорида, довёл число своих жертв до 15 человек. Об этом со ссылкой на местные власти 29 сентября сообщает телекомпания CNN.

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CNN «В юго-западной и центральной частях Флориды сообщается по меньшей мере о 15 жертвах».

По данным телеканала, наибольшее число погибших приходится на прибрежный округ Шарлотт, принявший основной удар урагана. По данным на вечер 29 сентября, в нём погибли не менее восьми человек.

В настоящее время вновь усилившийся до урагана первой категории «Иэн» перемещается на северо-восток со скоростью около 16 км/ч. Порывы ветра в зоне его действия достигают 33 м/с.

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