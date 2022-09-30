Белгород, , 04:12 — REGNUM Система противовоздушной обороны сработала в Белгороде в ночь на 30 сентября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.

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«Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО», — заявил он.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было. Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о возможных последствиях и причинах срабатывания системы ПВО. Гладков подчеркнул, что подробности произошедшего будут обнародованы, как только появится дополнительная информация.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Валуйском городском округе Белгородской области произошла детонация боеприпаса. В результате происшествия пострадали 14 человек. По предварительным данным, причиной взрыва являлся человеческий фактор.

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