Улан-Удэ, 30 сентября 2022, 03:51 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о завершении в регионе частичной мобилизации. Об этом 30 сентября он написал в своём телеграм-канале.
Цыденов отметил, что мобилизованные, имеющие проблемы со здоровьем, уже вернулись домой. В настоящее время военкоматы продолжают работать с добровольцами, которые «есть и сейчас продолжают идти».
Ранее о завершении частичной мобилизации объявили в Крыму, Севастополе и Туве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 30-40% пришедших в военкоматы во время частичной мобилизации — это добровольцы, которые не получали повестки.
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