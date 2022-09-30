Улан-Удэ, , 03:51 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о завершении в регионе частичной мобилизации. Об этом 30 сентября он написал в своём телеграм-канале.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов Дарья Драй © ИА REGNUM

Алексей Цыденов «В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава. Сегодня и завтра ещё будут медосмотры и заключения… Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются».

Цыденов отметил, что мобилизованные, имеющие проблемы со здоровьем, уже вернулись домой. В настоящее время военкоматы продолжают работать с добровольцами, которые «есть и сейчас продолжают идти».

Алексей Цыденов Тяжёлые времена требуют непростых решений. Всем стойкости.

Ранее о завершении частичной мобилизации объявили в Крыму, Севастополе и Туве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 30-40% пришедших в военкоматы во время частичной мобилизации — это добровольцы, которые не получали повестки.

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