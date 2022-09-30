Москва, , 03:51 — REGNUM Пользователи сообщили о сбое в работе оператора сотовой связи «Билайн». Об этом 30 сентября свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Проблемы с работой домашнего и мобильного интернета стали наблюдаться около 02:00 мск. Сообщения о сбоях в работе сотового оператора поступают от пользователей из многих регионов России, больше всего жалоб поступило от абонентов из Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Сбой продолжается уже несколько часов, в сообщениях пользователи указывают на проблемы со скачиванием обновлений iOS и приложений из онлайн-магазина App Store. Кроме того, многие пользователи либо вообще не могут подключиться к интернету, либо у них возникают проблемы с заходом на многие сайты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе сайта «Госуслуги».

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