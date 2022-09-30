Анкоридж, США, 30 сентября, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы в южной части американского штата Аляска, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

U.S. Fish and Wildlife Service Аляска

Эпицентр землетрясения располагался в 111 км от города Якутат, а его очаг залегал на глубине 11,2 км. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2, а 30 сентября в Мьянме были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5.