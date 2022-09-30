Токио, , 03:34 — REGNUM Хакерская группировка Killnet, совершавшая массовые атаки на японские сайты, а также объявившая войну японскому правительству, пока не планирует новые акции против Японии, сообщает агентство Kyodo.

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«Пока мы не найдем новых спонсоров, мы не сможем осуществлять атак. Японцы могут больше не беспокоиться», — рассказали агентству представители группировки.

Представитель добавил, что группировка не связана с российскими властями и спецслужбами. Все средства, собранные хакерами для атак на Японию, были собраны исключительно за счет добровольных пожертвований.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября множество государственных и частных сайтов в Японии подверглись массированным хакерским атакам. Пострадали и сайты токийского метрополитена, а также порталы правительства. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Killnet.