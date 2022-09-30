Москва, 30 сентября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь пообещали метеорологи жителям Москвы 30 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Никольская улица. Дождь в Москве.

По прогнозам синоптиков, днём в Москве температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов, а ночью похолодает до +11…+13 градусов. В течение дня и в ночное время в городе возможен небольшой дождь, местами переходящий в умеренный.

Ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном направлении, его скорость днём составит 5-10 м/сек, ночью 6-11 м/сек, без порывов. Атмосферное давление днём составит 748 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на выходных ожидается ненастная погода с порывами ветра, а также сильный дождь, гроза и магнитные бури.