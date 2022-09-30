Токио, 30 сентября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. В Японии власти Токио, население которого составляет порядка 14 млн человек, в случае ракетных ударов по городу намерены обеспечить временным убежищем всех жителей. Об этом 30 сентября сообщает телеканал NHK.

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Правительство Японии, обеспокоенное участившимися ракетными пусками КНДР, ранее обратилось к администрациям префектур с требованием обеспечить временные убежища для всех жителей. В качестве расчётной нормы на человека полагается не менее 0,825 кв. метра убежища. По мнению властей, для защиты от ракетных ударов подходят прочные бетонные здания и сооружения, подземные торговые центры, парковки и другие подобные объекты.

Власти столичной префектуры на основе установленных критериев определили в Токио порядка 3600 мест, подходящих для временной эвакуации и пригодных для размещения 14 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, находящийся с визитом во Франции, провёл телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом, с которым обсудил ракетные пуски КНДР.

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