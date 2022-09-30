Калининград, 30 сентября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Арбитражный суд Калининградской области 1 ноября 2022 года планирует начать слушания по иску АО «Машиностроительный завод «Армалит» к судостроительному заводу «Янтарь». Сумма претензий превышает 133 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд в конце сентября 2022 года. Дело к производству приняла судья Пахомова. Речь идёт о взыскании с АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» «129 688 046,9 рубля задолженности, 3 951 309,48 рубля неустойки». Прочие детали пока не сообщались. Общая сумма претензий составляет 133 639 356,3 рубля.

Помимо этого, более 12,6 млн рублей с «Янтаря» требует ООО «Северная миля», чей иск пока оставлен без движения.