Москва, 30 сентября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступило финансовое исковое заявление от «Совкомбанка», которое до 30 сентября 2022 года оставлено без движения. Ответчиком в данном споре выступает иностранная компания — прописанное на Кипре «Европиэн Принсипл Эссэтс Лимитед», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Исковое заявление от ПАО «Совкомбанк» поступило в суд ещё в конце июля 2022 года, но было оставлено без движения. Срок, отведенный для устранения недочётов, суд продлевал. Банк требует с кипрской компании 30 624 206,56 рубля, но детали пока не сообщались.

Наименование компании-ответчика ранее фигурировало в судебных спорах, связанных с ООО «Городской ипотечный банк».

Напомним, также Мособлбанк ранее выиграл два крупных спора у компаний с Кипра, связанных с долгами по опционным контрактам. С Owental Investments Limited было взыскано более 4,5 млрд рублей, а с Eflen Constructions Limited — свыше 4,4 млрд рублей.