Мехико, 30 сентября, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Обрушение произошло в шахте по добыче плавикового шпата в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом 29 сентября сообщил губернатор региона Эстебан Вильегас в своём Twitter.

В шахте

Авария произошла в муниципалитете Инде около 09:30 по местному времени на шахте «Рождество», где работают 217 горняков. Как отметил губернатор штата, он дал указание немедленно направить помощь на шахту в связи с ЧП.

«Уже развернуты группы сил гражданской обороны, сотрудников специальной спасательной службы и медиков», — уточнил глава региона.

Согласно данным, поступившим от управляющего шахтой Марко Эскудеро Чавеса, в ходе работ внутри шахты кусок породы весом около трёх тонн обрушился на горнорабочих. По предварительным данным, погиб один человек, бурильщик 50-ти лет Мануэль Эрнандес. Ещё один человек, 33-летний Серхио Мартин Эрнандес Фавела, был госпитализирован, его состояние медики оценивают как стабильное.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на угольной шахте в северном мексиканском штате Коауила. В результате спасательной операции удалось поднять на поверхность пятерых горняков, десять шахтёров так и не удалось спасти.