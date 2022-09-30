Лондон, , 03:13 — REGNUM Читатели британской газеты Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о том, что западные страны намереваются спровоцировать новые конфликты в странах СНГ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Читатель с именем AlfredHorn отметил, что происходящее на территории б. УССР является пятым по счету столкновением, порожденным НАТО за последние 30 лет.

Пользователь EEUK написал, что Вашингтон, Лондон и Брюссель извлекают большую выгоду от смены режимов и революций в других странах. Он задался вопросом, не могут ли американцы и британцы сами восстать, чтобы добиться своей свободы?

Еще один читатель написал, что Запад наслаждается революциями независимо от того, принесет ли это кому-либо конечную выгоду.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Владимир Путин заявил, что на фоне разрушения однополярного мира Запад пытается всеми способами сохранить свое господство. По его словам, западные страны прорабатывают сценарии разжигания новых конфликтов в СНГ. Глава государства также указал на опасную ситуацию в Афганистане, несущую угрозу для приграничных с этой страной республик Туркестана.

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