Бруклин, США, , 03:07 — REGNUM Уже отсидевший часть тюремного срока на родине бывший президент Федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкес был приговорён в США за коррупцию к новому заключению. Об этом 30 сентября сообщает агентство Reuters.

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На этот раз состоявшийся в Бруклине суд приговорил 66-летнего Васкеса к одному году и четырём месяцам тюремного заключения по делу о коррупции с участием американской компании Media World, которая занималась покупкой и перепродажей прав на телетрансляции. Ранее Васкес признался в получении от неё в 2012 году взятки в размере $350 тыс. за передачу прав на показ матчей сборной Сальвадора.

Васкес, возглавлявший Федерацию футбола Сальвадора в 2009 и 2010 годах, был арестован на родине в декабре 2015 года по подозрению в получении взяток при продаже прав на трансляцию чемпионатов мира 2014 года в Бразилии и 2018 года в России.

Как сообщало ИА REGNUM, один из фигурантов дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) экс-президент Федерации футбола Сальвадора Рейнальдо Васкес в 2017 году был приговорён в Сальвадоре к восьми годам лишения свободы.

В 2021 году бывшего спортивного функционера экстрадировали в США.

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