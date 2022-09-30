Москва, 30 сентября, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 23 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение крупного финансового иска ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» из Забайкалья, которое с 2022 года объявлено банкротом. Истец пытается взыскать 256 млн рублей с кипрской компании, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ответчиком в споре выступает компания Repont Holdings Limited. Примечательно: в открытых иностранных базах организация имеет статус «распущена» (dissolved).

Иск поступил в суд ещё в июле 2022 года. Дело слушает судья Петрухина. Детали пока не сообщались.

ГОК учрежден в 2002 году, основной вид деятельности — добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и прочих). С середины июля 2022 года ГОК является банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Чистый убыток предприятия за 2021 год составил 552,9 млн рублей. В ходе слушаний по банкротному делу раскрывались акционеры ГОК, среди которых оказалось четыре кипрские компании.