Вашингтон, , 03:01 — REGNUM США намерены наращивать сотрудничество с Островами Кука и Ниуэ, а также признать их суверенитет, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе саммита США и островных государств Тихого океана.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств», — заявил он.

Байден добавил, что Вашингтон готовит соглашения о сотрудничестве с другими островными государствами, включая Республику Палау и Маршалловы острова. По его словам, таким образом США пытаются якобы обеспечить безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отметим, что в настоящее время Острова Кука и Ниуэ являются государствами, ассоциированными с Новой Зеландией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее островные государства Тихого океана отказали в сотрудничестве с США и выдвинули ряд ответных претензий. В частности, сотрудничать с США отказались Соломоновы острова.

Читайте ранее в этом сюжете: Островные государства Тихого океана отказались сотрудничать с США