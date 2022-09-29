Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей б. УССР является примером проявления двойных стандартов. Об этом сказано в распространенном 29 сентября заявлении постоянного представительства России при международной организации.

Un.org Антониу Гутерреш

Российские дипломаты напомнили, что заявлений о преступных действиях киевского режима в Донбассе после 2014 года от Гутерреша не поступало. Точно так же генсек ООН проигнорировал ситуацию вокруг Косово, кроме того, никаких осуждающих заявлений от Гутерреша не поступало относительно оккупации США и НАТО части территории Сирии.

«На этом фоне такое прямое нападение генерального секретаря на фундаментальное право самоопределения, которым воспользовалось население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, представляет еще один пример двойных стандартов», — отметили в постпредстве России при ООН.

Также в российском диппредставительстве уточнили, что заявление Гутерреша является единоличной интерпретацией норм Устава и документов Генассамблеи ООН. Кроме того, в постпредстве России при ООН указали, что административные функции не дают генеральному секретарю организации права делать политические заявления касательно референдумов от имени ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Василий Небензя уличил Запад в двойных стандартах в отношении референдумов.