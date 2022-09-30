Тбилиси, , 17:38 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в весьма развязной форме на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 сентября обратился к главе Белоруссии Александру Лукашенко.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сейчас у тебя еще есть шанс вылезти из ситуации. Если ты признаешь Абхазию и особенно если с твоей территории произойдет попытка нового вторжения на [территорию бывш. УССР] — то ты как умный мужик должен понять, что это конец! Я видел фотки Николашки, он просто красавец. Подумай о том, что ему нужен здоровый и свободный отец!», — написал Саакашвили.

Напомним, что 28 сентября президент Белоруссии впервые посетил с визитом Абхазию и встретился с главой республики Асланом Авидзбой.