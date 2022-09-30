Калининград, , 02:40 — REGNUM Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31, перебазированные в Калининградскую область, отработали ракетные удары по воинским эшелонам и скоплению бронетехники условного противника. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

пресс-служба ЗВО «В ходе учений экипажи самолётов МиГ-31 под прикрытием звена истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота нанесли условные ракетные удары по крупным железнодорожным узлам, воинским эшелонам и скоплению бронетехники условного противника».

Экипажи МиГ-31 также отработали выход из-под удара истребителей условного противника, полёты в стратосфере и перебазирование на оперативные аэродромы региона. Прикрывающие их истребители Су-27 провели учебные бои, в ходе которых пилоты «отработали задачи обнаружения и условного уничтожения самолётов противника с использованием подвесного ракетного вооружения», действуя в составе звена и одиночно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военных учений в Калининградской области ВКС России нанесли ракетно-бомбовый удар по аэродромам условного противника.

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