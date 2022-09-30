Минск, , 17:34 — REGNUM Белорусскую трехкратную медалистку Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы по плаванию Александру Герасименю собираются судить заочно за призывы к санкциям против Белоруссии. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Пловчихе вменяют ч. 3 ст. 361 УК РБ (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия) — по этой статье ей заочно грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

При этом в ведомстве предложили спортсменке лично явиться в главное управление комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном комитете Белоруссии рассказали, что собираются проводить процессы по «специальному производству» — таким термином называют недавно узаконенные в Белоруссии заочные суды над теми, кто находится за границей и отказывается возвращаться.