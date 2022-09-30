Минск, 30 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Москве 29 сентября главы министерств транспорта Белоруссии и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру.

«Уверен, что подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития перевозок грузов, в том числе минеральных удобрений, через транспортные коридоры, проходящие по территориям наших государств, придаст новый импульс национальным экономикам. Документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить наше транспортное сотрудничество», — заявил глава российского ведомства Виталий Савельев.

«Со своей стороны хочу отметить конструктивное взаимодействие с министерством транспорта России. Напомню, что мы плотно занимались соглашением по нефтепродуктам, и я очень рад, что в настоящее время оно работает и даëт результаты. Сегодня мы пришли к более широкому соглашению по достаточно неплохой номенклатуре грузов, которую и дальше будем развивать, выстраивать новые логистические цепочки», — прокомментировал глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года правительства двух стран подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны.