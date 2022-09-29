Москва, 30 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Законопроект о снятии с мобилизованных граждан России, до призыва зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, запрета на ведение предпринимательской деятельности подготовили депутаты российской Государственной думы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект закона.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Сообщается, что в разработке документа принимали участие депутаты из «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций. В пояснительной записке указывается, что действующее российское законодательство не предусматривает автоматического аннулирования статуса индивидуального предпринимателя. При этом призванные в рамках частичной мобилизации граждане могут являться ИП. Это грозит им потерей бизнеса, если они до мобилизации не успеют подать заявление на прекращение предпринимательской деятельности.

В связи с этим депутаты предложили ряд поправок, которые подразумевают сохранение статуса ИП, а также введение кредитных каникул для мобилизованных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, необходимо исправить. Он отметил, что от граждан России поступает множество информации на тему призыва, в том числе и по вопросам организации, качества снабжения и бытовых условий.