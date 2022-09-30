Брюссель, 30 сентября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Евросоюз решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию и считает это нарушением международного права. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в отколовшийся регион Грузии Абхазию. Оставляя за скобками то, что Александр Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы действовать от лица государства, этот визит был совершен без разрешения грузинских властей, которые являются единственной властью в регионе. Таким образом мы расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и грубое нарушение международного права», — сказал Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 28 сентября неожиданно приехал в Абхазию и встретился с главой республики Асланом Бжанией.