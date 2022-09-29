Нейпьидо, 30 сентября, 2022, 02:20 — ИА Регнум. В Мьянме 30 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Мьянма

Землетрясение произошло в 04:52 по местному времени (01:22 мск) с эпицентром, расположенном в 114 километрах к северо-западу от города Монива (182 тыс. жителей) и в 80 километрах к юго-востоку от города Мавлайк (44,5 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 150 километров.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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