Асунсьон, , 02:17 — REGNUM Крупный пожар произошел в штаб-квартире Высшего избирательного суда (TSJE) Парагвая, выполняющего функции избирательной комиссии страны. Об этом заявил судья избиркома парагвайской столицы Асунсьона Хорхе Бохарин, сообщает газета ABC Color.

Пожар 12019

По его словам, в результате инцидента нанесен серьезный ущерб, и огонь продолжает распространяться. Бохарин отметил, что сведений о погибших и пострадавших нет.

Кроме того, он сказал, что причина пожара пока не известна, но случившееся может повлиять на график проведения выборов. Судья добавил, что TSJE создаст комитет для расследования причин инцидента, а также для изучения способов того, как соблюсти сроки проведения выборов.

Первичные выборы кандидатов в президенты должны пройти в Парагвае 18 декабря, а всеобщие выборы президента, вице-президента, губернаторов и конгрессменов — 30 апреля.