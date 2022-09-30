Москва, , 02:16 — REGNUM Народ Абхазии поздравил с Днём победы и Независимости президент России Владимир Путин и выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивных связей в интересах упрочения стабильности и безопасности в регионе. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер направил поздравления абхазскому коллеге Бжании и народу Абхазии 30 сентября, в день 29-й годовщины победы Республики в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия — Дня Победы и Независимости. Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», — сказано в тексте поздравления.

Президент России пожелал абхазскому лидеру Бжании успехов и крепкого здоровья, а гражданам Республики — мира и благополучия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Абхазии Инал Ардзинба рассказал об увеличении числа добровольцев, которые уехали защищать свободу Донбасса в составе союзных сил.

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