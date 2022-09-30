Стокгольм, 30 сентября 2022, 01:59 — REGNUM Повреждения из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог получить подводный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей. Об этом со ссылкой на шведских специалистов 29 сентября сообщает телеканал SVT.
По его данным, тревогу у экспертов вызывает подводный электрический магистральный кабель Swepol Link, в 1990-х годах проложенный между полуостровом Стэрнё возле Карлсхамна в Швеции и населённым пунктом Брусково-Вельке в Польше. Он служит для обмена электроэнергией с другими европейскими странами, что особенно важно при сезонных колебаниях потребления. Кабель ранее был временно отключён.
Шведский оператор энергосистем Svenska kraftnät получил информацию о месте одного из взрывов, произошедшего вблизи кабеля, но ещё не располагает данными о его работоспособности из-за отключения.
По словам представителя компании, в начале следующей недели планируется провести замеры, по которым можно будет судить о возможном повреждении магистрали.
Напомним, 30 сентября Совбез ООН на заседании, созванном по запросу России, обсудит диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Как сообщало ИА REGNUM, в июле НАТО проводил учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где произошла диверсия на газопроводах «Северный поток».
Читайте также: Путин заявил Эрдогану, что «Северный поток» повреждён террористами
Читайте ранее в этом сюжете: НАТО в июле проводил глубоководные учения в районе «Северных потоков»