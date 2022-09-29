Стокгольм, 30 сентября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Повреждения из-за взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог получить подводный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей. Об этом со ссылкой на шведских специалистов 29 сентября сообщает телеканал SVT.

The Official CTBTO Photostream Коммуникационный кабель на дне океана

По его данным, тревогу у экспертов вызывает подводный электрический магистральный кабель Swepol Link, в 1990-х годах проложенный между полуостровом Стэрнё возле Карлсхамна в Швеции и населённым пунктом Брусково-Вельке в Польше. Он служит для обмена электроэнергией с другими европейскими странами, что особенно важно при сезонных колебаниях потребления. Кабель ранее был временно отключён.

Шведский оператор энергосистем Svenska kraftnät получил информацию о месте одного из взрывов, произошедшего вблизи кабеля, но ещё не располагает данными о его работоспособности из-за отключения.

Пер Кварнефальк, глава отдела Svenska kraftnät «Мы быстро получили изображение, показывающее, что он находится примерно в 500 метрах от одного из взрывов».

По словам представителя компании, в начале следующей недели планируется провести замеры, по которым можно будет судить о возможном повреждении магистрали.

Пер Кварнефальк, глава отдела Svenska kraftnä «Мы можем обойтись без кабеля в течение определённого времени, но ясно, что это окажет негативное влияние, если кабель будет отключён на более длительный период».

Напомним, 30 сентября Совбез ООН на заседании, созванном по запросу России, обсудит диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле НАТО проводило учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где произошла диверсия на газопроводах «Северный поток».

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