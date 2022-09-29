Москва, 30 сентября, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Соединенным Штатам следует признаться в том, о чем говорил глава американского Белого дома Джо Байден, когда обещал «покончить» с газопроводом «Северный поток — 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Спекулировать не надо. Надо признаться в том, о чём говорил президент США, обещая покончить с «Северным потоком — 2», — заявила она.

Таким образом дипломат прокомментировала отказ Пентагона комментировать активность американских вертолетов в зоне утечек на трубопроводах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом международного терроризма. Он добавил, что Россия намерена вынести этот вопрос на обсуждение на заседании Совета Безопасности ООН.