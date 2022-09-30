Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Информацию о вертолётах американских ВВС, замеченных над местом ЧП на «Северных потоках» отказался комментировать официальный представитель Пентагона. Об этом 29 сентября сообщило РИА Новости.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснил представитель американского военного ведомства, США не намерены «спекулировать или забегать вперёд» усилий европейских стран, предпринятых для расследования обстоятельств аварии на российских газопроводах.

Кроме того, представитель минобороны США подтвердил готовность ведомства принять участие в устранении потенциального эффекта аварии на окружающую среду.

Напомним, по данным ресурса Flightradar24, осуществляющего мониторинг полётов воздушных судов, в районе аварии на газопроводах «Северный поток» у острова Борнхольм в течение месяца до ЧП постоянно летали вертолёты ВВС США. При этом указывается, что вертолёты по несколько часов кружили над акваторией, где пролегают российские газопроводы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава минобороны США Ллойд Остин предложил своему датскому коллеге Мортену Бёдскову помощь в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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