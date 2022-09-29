Майами, США, 30 сентября, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Не менее 14 человек погибли в американском штате Флорида от последствий урагана «Иэн», который обрушился на побережье США 28 сентября и теперь ослаб до шторма, сообщает 29 сентября газета Palm Beach Post со ссылкой на свои источники.

PvdV Последствия урагана

Ранее сообщалось о семи жертвах. Информация о найденных погибших поступает как минимум из четырех районов Флориды, и число жертв может возрасти.

В настоящее время в регионе проводится разбор завалов, образовавшихся из-за урагана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Национальный центр ураганов США (NHC) предупредил, что тропический шторм «Иэн» может снова стать ураганом, когда приблизится к берегам штата Южная Каролина.