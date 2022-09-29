Вашингтон, 30 сентября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовятся открыть в Германии центр по координации поставок военной помощи киевскому режиму, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне и Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По их данным, центр будет заниматься подготовкой киевских нацистов, а также координировать поставки вооружений. Идея создать такой центр принадлежит командующему Объединенными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи. Предварительно учреждение будет находиться в Висбадене. Для работы центра привлекут около 300 человек.

Пока Пентагон изучает это предложение Каволи. Не исключается, что уже в ближайшее время о создании центра объявят официально.

Как сообщало ИА REGNUM, США начали работу над искусственным интеллектом, способным прогнозировать потребности киевского режима в оружии и боеприпасах. Работа ведется в совместном операционном центре Международного координационного центра доноров (IDCC), расположенном в немецком Франкфурте.