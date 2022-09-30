Майами, США, , 01:24 — REGNUM Национальный центр ураганов США (NHC) прогнозирует, что тропический шторм «Иэн» снова усилится до урагана, подойдя к берегам американского штата Южная Каролина.

Ураган Ncdc.noaa.gov

Об этом сообщается на сайте учреждения. Сейчас скорость ветра внутри шторма достигает 110 км в час. NHC выпустил штормовое предупреждение для всего побережья Южной Каролины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телекомпания ABC передала о том, что из-за урагана «Иэн» в США погибли семь человек. Больше всего жертв приходится на штат Северная Каролина — шесть погибших.

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