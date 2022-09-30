Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Контракт на сумму почти 12,1 млн долларов заключил Пентагон с американским производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на обслуживание радиолокационных радаров для нужд армии Киева. Об этом сказано в распространённом 29 сентября заявлении военного ведомства США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идёт о техническом обслуживании радиолокационных радаров UKR/TPQ-50, точная стоимость контракта составляет12 096 538 долларов. Все работы будут проводиться в американском штате Нью-Йорк в городе Сиракузы, где находится штаб-квартира SRCTec.

Предполагаемой датой исполнения заказа указывается 30 июня 2023 года. Указывается, что финансироваться все необходимые работы будут из ассигнований на «содействие безопасности» киевского режима на 2022 финансовый год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев получал от Пентагона данные о расположении военной техники и о приближении российских ракет.

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