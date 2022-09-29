Вашингтон, 30 сентября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Контракт на сумму почти 12,1 млн долларов заключил Пентагон с американским производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на обслуживание радиолокационных радаров для нужд армии Киева. Об этом сказано в распространённом 29 сентября заявлении военного ведомства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Речь идёт о техническом обслуживании радиолокационных радаров UKR/TPQ-50, точная стоимость контракта составляет 12 096 538 долларов. Все работы будут проводиться в американском штате Нью-Йорк в городе Сиракузы, где находится штаб-квартира SRCTec.

Предполагаемой датой исполнения заказа называется 30 июня 2023 года. Указывается, что финансироваться все необходимые работы будут из ассигнований на «содействие безопасности» киевского режима на 2022 финансовый год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев получал от Пентагона данные о расположении военной техники и о приближении российских ракет.