Красноярск, 30 сентября, 2022, 01:14 — ИА Регнум. В пятницу, 30 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вороны на березах. Осень

В 5:00 на Театральной площади было +0 °C.

Ночью с 30 сентября на 1 октября ожидается до −1… +0 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 6−11 м/с. Давление — 741 (+7) мм рт. ст.

В субботу, 1 октября, в Красноярске до +2… +4 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до −1… +2 °C, небольшой кратковременный снег.

В воскресенье, 2 октября, в Красноярске ожидается до +2… +3 °C днём и до −2… +2 °C ночью. Облачно, днём небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 30 сентября в Хакасии и Туве местами порывистый северо-западный ветер до 15−18 м/с, в Туве местами ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах местами гололедица.

В Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.