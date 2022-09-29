Хельсинки, 30 сентября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Решение властей о закрытии границы для туристов из России вступило в силу 30 сентября в Финляндии. Российским туристам, которым будет отказано во въезде, поставят в загранпаспорте специальную пометку и аннулируют визу.

Christopher Sessums Запрет въезда

Запрет не затронет граждан России, которые будут въезжать в Финляндию по гуманитарным причинам, а также по семейным обстоятельствам, на лечение, с целью работы или учёбы. Кроме того, ограничение не коснётся тех, кто будет въезжать с целью выполнения международных обязательств или для обеспечения национальных интересов.

Как уточнили в посольстве Финляндии в России, заявления на получение визы от граждан России будут приниматься, но в крайне ограниченных количествах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто назвал дату закрытия границы Финляндии для туристов из России. Хаависто пояснил, что решение принято правительством страны якобы из-за возрастания числа желающих въехать в Финляндию российских граждан и из-за якобы «угрозы международным отношениям Финляндии».