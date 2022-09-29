Вашингтон, 30 сентября, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Тропический ураган четвёртой категории «Иэн», 28 сентября обрушившийся на юго-восточное побережье США, привёл к гибели не менее семи человек. Об этом со ссылкой на местные власти 29 сентября сообщает телекомпания ABC.

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Отмечается, что в округе Шарлотт, расположенном в штате Северная Каролина, погибли шесть человек. Ещё один человек погиб в округе Волуша, расположенном на атлантическом побережье Флориды.

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В настоящее время ослабевший до тропического шторма «Иэн» перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 14 км/ч. Порывы ветра в зоне его действия не превышают 29 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Флорида из-за урагана «Иэн» без электроэнергии остались 2,6 млн домохозяйств.